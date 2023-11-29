МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) вновь улучшила прогноз по ВВП России, в 2024 году теперь ожидается рост экономики на 1,1% вместо 0,9%, следует из ноябрьского доклада организации. Госдолг России вырос до 17 процентов ВВП

Так, в новом прогнозе организация ждет роста экономики РФ в 2024 году на 1,1% вместо ожидавшихся ранее 0,9%. А в 2025 году ожидается рост на 1%.