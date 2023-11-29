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2023
https://1prime.ru/state_regulation/20231129/842404817.html
ОЭСР улучшила прогноз по росту ВВП России
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Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) вновь улучшила прогноз по ВВП России, в 2024 году теперь ожидается рост экономики на 1,1% вместо 0,9%, следует из... ПРАЙМ, 29.11.2023
экономика, новости, россия, ввп, оэср
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) вновь улучшила прогноз по ВВП России, в 2024 году теперь ожидается рост экономики на 1,1% вместо 0,9%, следует из ноябрьского доклада организации.
Так, в новом прогнозе организация ждет роста экономики РФ в 2024 году на 1,1% вместо ожидавшихся ранее 0,9%. А в 2025 году ожидается рост на 1%.