МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Экономическое партнерство Москвы и Минска укрепляется, за три квартала текущего года взаимный товарооборот вырос на 8% — до 3,25 триллионов рублей, есть все основания полагать, что товарооборот в этом году превысит рекордные показатели прошлого года, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В Минсельхозе рассказали о росте товарооборота с ЮАР

"Укрепляется экономическое партнерство России и Белоруссии. Что особенно значимо на фоне введения незаконных санкций против наших стран. За первые три квартала текущего года взаимный товарооборот прибавил еще 8%. И составил около трех триллионов двухсот пятидесяти миллиардов российских рублей", — сказал он на заседании Совета министров Союзного государства.

"Есть все основания полагать, что мы превысим рекордные прошлогодние показатели в торговле", — добавил Мишустин.

Мишустин отметил, что в перспективе совокупный положительный эффект для белорусской экономики после полной реализации всех союзных программ оценивается в 120 миллиардов российских рублей ежегодно, что обеспечит дополнительный рост валового внутреннего продукта Республики примерно на два процентных пункта.