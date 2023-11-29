2023-11-29T13:23:21+03:00
2023-11-29T13:23:21+03:00
2023-11-29T13:23:21+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20231129/842405176.html
Товарооборот России и Белоруссии может побить рекорд, заявил Мишустин
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Экономическое партнерство Москвы и Минска укрепляется, за три квартала текущего года взаимный товарооборот вырос на 8% — до 3,25 триллионов рублей, есть все основания полагать,... ПРАЙМ, 29.11.2023
экономика, новости, россия, белоруссия, товарооборот
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Экономическое партнерство Москвы и Минска укрепляется, за три квартала текущего года взаимный товарооборот вырос на 8% — до 3,25 триллионов рублей, есть все основания полагать, что товарооборот в этом году превысит рекордные показатели прошлого года, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Укрепляется экономическое партнерство России и Белоруссии. Что особенно значимо на фоне введения незаконных санкций против наших стран. За первые три квартала текущего года взаимный товарооборот прибавил еще 8%. И составил около трех триллионов двухсот пятидесяти миллиардов российских рублей", — сказал он на заседании Совета министров Союзного государства.
"Есть все основания полагать, что мы превысим рекордные прошлогодние показатели в торговле", — добавил Мишустин.
Мишустин отметил, что в перспективе совокупный положительный эффект для белорусской экономики после полной реализации всех союзных программ оценивается в 120 миллиардов российских рублей ежегодно, что обеспечит дополнительный рост валового внутреннего продукта Республики примерно на два процентных пункта.