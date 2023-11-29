МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) ухудшила прогноз по росту мирового ВВП на 2023 год до 2,9% с 3%, ожидавшихся в сентябре, следует из ноябрьского экономического доклада организации. Премьер КНР заявил о риске фрагментации мировой экономики

"Рост мирового ВВП, как ожидается, замедлится до 2,7% в 2024 году с 2,9% в текущем году, а затем достигнет 3% в 2025 году", — говорится в докладе.

Прогноз на следующий год, таким образом, сохранен на уровне сентябрьской оценки. Рост в 2022 году в докладе оценивается в 3,3%.

Организация отмечает, что мировая экономика продолжает сталкиваться с проблемами устойчивой инфляции и слабых перспектив роста. При этом рост ВВП с начала года был сильнее, чем ожидалось, но теперь замедляется за счет эффекта от ужесточения финансовых условий, слабого роста торговли и снижения деловой и потребительской уверенности, говорится в прогнозе.

По мнению ОЭСР, более широкая картина мировой экономики на ближайшие два года представляет собой умеренное замедление с последующей нормализацией, а инфляция вернется к целевым показателям центробанков к 2025 году. Также прогнозируется, что рост мирового ВВП останется сдержанным в первом полугодии следующего года.