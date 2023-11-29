МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко выразил уверенность, что при сохранении нынешних темпов работы Москва и Минск смогут каждый год обновлять рекорды товарооборота. Белоруссия нарастит объем экспорта в Россию

"Я думаю, что по итогам года мы, безусловно, превзойдем показатели прошлого рекорда (по товарообороту — ред.). Но на этом нельзя останавливаться, уже сейчас необходимо завершать задел года будущего. Полагаю, что при такой работе, как сейчас, мы будем способны каждый год обновлять исторические максимумы", — сказал Головченко на заседании Совета министров Союзного государства РФ и Белоруссии в Москве.

Головченко считает, что 28 союзных программ выполнены благодаря напряженной работе, это подтверждает их стратегическую целесообразность. "Выработанные единые правила доступа к госзакупкам, единые правила конкуренции, противодействие недобросовестным практикам, обеспечено свободное перемещение товаров, работ и услуг. Сформированы условия работы на транспортном рынке, рынке связи, завершена работа по интеграции информационных систем прослеживаемости товаров, транспортного контроля, ветеринарного и фитосаниторного контроля", — отметил белорусский премьер.