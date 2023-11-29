2023-11-29T13:57:00+03:00
2023-11-29T13:59:47+03:00
2023-11-29T13:57:00+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20231129/842405663.html
В Белоруссии оценили перспективы товарооборота с Россией
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко выразил уверенность, что при сохранении нынешних темпов работы Москва и Минск смогут каждый год обновлять рекорды товарооборота. "Я... ПРАЙМ, 29.11.2023
экономика, новости, в мире, россия, белоруссия, товарооборот
https://cdnn.1prime.ru/images/83244/46/832444618.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83244/46/832444618.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83244/46/832444615.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83244/46/832444615.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83244/46/832444612.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83244/46/832444612.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20231122/842335800.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко выразил уверенность, что при сохранении нынешних темпов работы Москва и Минск смогут каждый год обновлять рекорды товарооборота.
"Я думаю, что по итогам года мы, безусловно, превзойдем показатели прошлого рекорда (по товарообороту — ред.). Но на этом нельзя останавливаться, уже сейчас необходимо завершать задел года будущего. Полагаю, что при такой работе, как сейчас, мы будем способны каждый год обновлять исторические максимумы", — сказал Головченко на заседании Совета министров Союзного государства РФ и Белоруссии в Москве.
Головченко считает, что 28 союзных программ выполнены благодаря напряженной работе, это подтверждает их стратегическую целесообразность. "Выработанные единые правила доступа к госзакупкам, единые правила конкуренции, противодействие недобросовестным практикам, обеспечено свободное перемещение товаров, работ и услуг. Сформированы условия работы на транспортном рынке, рынке связи, завершена работа по интеграции информационных систем прослеживаемости товаров, транспортного контроля, ветеринарного и фитосаниторного контроля", — отметил белорусский премьер.