МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Запад переоценил последствия "санкционного удара" по российской экономике, заявил экономист Жак Сапир в интервью Valeurs Actuelles. В Дании рассказали о лучшем рождественском подарке для Путина от ЕС

По словам экономиста, на Западе было популярно мнение, что российская экономика в ходе конфликта на Украине встанет на "военные рельсы" и пойдет ко дну, однако этого так и не случилось. Экономика России сохранила свои рыночные черты, хотя и подверглась в борьбе с НАТО и санкциями серьезным изменениям.

Ранее министр экономики Франции Брюно Ле Мэр в 2022 году пообещал, что "санкции поставят Россию на колени". Как считает экономист Сапир, обещание не стало пророческим. Рассчитывая на урон российской экономике от санкционной политики Запад не учел нескольких важных аспектов: поддержку России Китаем, нейтралитет Индии в вопросе ограничительных мер и благожелательность стран Персидского залива.

Как отметил Сапир, санкции "бумерангом" ударили по экономике ЕС, в особенности по Германии, отправив ту в рецессию.

"Западные лидеры создали себе ложных образ России, основываясь на доминирующую идеологию. Этот образ не соответствует ни фактам, ни реальному положению дел", — подчеркнул он.

По мнению эксперта, рост экономики при снижении производительности труда истощает трудовые резервы. В России сократилось число безработных, общий уровень безработицы снизился до уровня "несжимаемой", растет численность активного населения страны. Россия привлекает рабочих из Средней Азии, но, возможно, сможет найти рабочую силу в дружественных странах.

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