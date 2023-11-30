МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Администрация президента Украины Владимира Зеленского могла получать "откаты" в сотни тысяч долларов на привозе голливудских звезд, пишет американский MSNBC. Депутат рассказал, как на Западе "обнуляют" рейтинг Зеленского

Недавно агент голливудского актера Дэнни Трехо ("От заката до рассвета", "Дети шпионов", "Мачете" и др), сообщил, что тот отказался от приезда на Украину, поскольку понял, что украинские чиновники пытаются на заработать на этом, то есть получить "откат".

По словам менеджера актера Райана Дэвиса (его слова приводит онлайн-таблоид TMZ), Трехо был приглашен в Киев в марте 2023 года представителями руководителя администрации Зеленского Андрея Ермака. Предполагалось, что все происходит в рамках пиар-кампании в поддержку украинского президента. Однако голливудская звезда отказалась.

Выяснилось, что украинцы согласились заплатить Трехо 100 тысяч долларов (плюс представительские расходы) за приезд, но в документации (контракте) попросили написать сумму в 150 тысяч. На Украине нет проблем с коррупцией, заявил глава офиса Зеленского

Дэвис рассказал детали: подразумевалось, что когда актер приедет на Украину, то 50 тысяч долларов будут возвращены помощнику Ермака наличными деньгами. Трехо отказался от такого контракта, поскольку больше не намерен нарушать закон (ранее он сидел 11 лет в тюрьме за грабеж и торговлю запрещенными веществами).

В TMZ предположили, что администрация Зеленского могла заработать около 700 тысяч долларов подобным способом: с начала конфликта на Украине Киев посетили звезды Шон Пенн, Анджелина Джоли, Бен Стиллер, Орландо Блум и другие.

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