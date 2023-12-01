ПЕКИН, 1 дек — ПРАЙМ. Недоброжелатели используют усиление стратегической связки Москвы и Пекина в качестве "черного пиара", они фабрикуют тезисы об угрозах, исходящих от наращивания сотрудничества между двумя странами, заявил посол России в КНР Игорь Моргулов в интервью китайской газете Global Times. В Китае запретили аналитикам говорить о проблемах в экономике страны

"Российско-китайские отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне и постоянно совершенствуются. Они характеризуются зрелостью, устойчивостью, глубоким взаимным доверием и взаимоуважением, учётом коренных интересов друг друга и взаимной поддержкой", — отметил он.

Моргулов подчеркнул, что РФ и КНР являются крупными державами современного мира, которые обладают значительной комплексной мощью, которая растет, а также колоссальным экономическим и научно-технологическим потенциалом. "И, что, на мой взгляд, особенно важно, богатым человеческим капиталом — и у нас, и в Китае талантливые во всех отношениях люди", — добавил дипломат.

"Усиление стратегической связки России с китайскими партнерами привлекает внимание мирового сообщества, порой даже спекулятивно используется в качестве "черного пиара" нашими недоброжелателями, которые фабрикуют тезисы об угрозах, исходящих от наращивания сотрудничества между Москвой и Пекином", — отметил Моргулов.

По мнению дипломата, "любой здравомыслящий человек понимает, что крепкие связи между нашими странами чрезвычайно важны для глобальной и региональной стабильности". Посол России охарактеризовал торговые отношения с Китаем

Он заявил, что главы двух государств неоднократно подчеркивали, что отношения РФ и КНР не направлены против третьих сторон и не являются военно-политическим союзом, но превосходят по многим параметрам этот формат взаимодействия в том смысле, что позволяют нам значительно более гибко и эффективно реагировать на возникающие вызовы.

"Они характеризуются предсказуемостью и дают возможность при строгом соблюдении собственных национальных интересов последовательно продвигать взаимовыгодное сотрудничество во всех областях в целях повышения благосостояния наших народов", — пояснил посол.

Кроме того, Моргулов заявил, что основой российско-китайского взаимодействия является близость позиций по ключевым международным и региональным вопросам.

"Важнейшей "несущей опорой" российско-китайского взаимодействия является близость или совпадение наших позиций по ключевым вопросам глобальной повестки дня и региональным проблемам, общие взгляды на логику формирования новой модели мироустройства", — сказал он.

Дипломат отметил, что КНР и РФ совместно выступают за то, чтобы новая модель была более представительной и демократичной, могла бы отражать интересы всех участников международного процесса.

"Эта принципиальная установка получает широкую поддержку со стороны государств мирового большинства, однако вызывает аллергию у ряда западных стран, не желающих мириться с утратой собственной гегемонии. При этом очевидно, что и Россия, и Китай готовы к практическому взаимовыгодному сотрудничеству со всеми государствами, открытыми к равноправному диалогу", — отметил Моргулов.