2023-12-01T14:40:00+03:00
2023-12-01T14:52:22+03:00
2023-12-01T14:40:00+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20231201/842433316.html
Мосбиржа сравнила раскрытие отчетности компаний с игрой в "кошки-мышки"
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Некоторые компании испытывают затруднения с возвращением к раскрытию данных, поэтому они максимально оттягивают публикацию отчетностей, пишет РБК со ссылкой на заявление директора... ПРАЙМ, 01.12.2023
финансы, экономика, новости, бизнес, компании, россия, данные
https://cdnn.1prime.ru/images/84131/92/841319293.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84131/92/841319293.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84131/92/841319292.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84131/92/841319292.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84131/92/841319283.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84131/92/841319283.jpg
https://1prime.ru/Index/20230830/841609569.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Некоторые компании испытывают затруднения с возвращением к раскрытию данных, поэтому они максимально оттягивают публикацию отчетностей, пишет РБК со ссылкой на заявление директора департамента по работе с эмитентами Мосбиржи Натальи Логиновой.
"Что мы видим, что мы наблюдаем — что сложно крупным компаниям, которые прятались под зонтиком 351 (речь о постановлении правительства № 351 об ограничении раскрытия информации. — прим.ред.). Некоторым сложно возвращаться в раскрытие, некоторые, как нам кажется, начинают играть в какие-то "кошки-мышки" с биржей, дотягивая раскрытие необходимой информации до последнего дня, когда это можно раскрыть", — отметила Логинова.
Эксперт также предупредила, что компаниям, не желающим быть прозрачными при листинге на Московской бирже, ограничат возможности биржевой привлекательности.
В 2022 году правительство и Центробанк разрешили банкам и компаниям не раскрывать финансовую отчетность из-за санкций, однако с 1 июля 2023 года эта обязанность была восстановлена. В то же время новым указом № 1102 разрешено не раскрывать информацию, чувствительную к санкциям.