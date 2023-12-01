МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Некоторые компании испытывают затруднения с возвращением к раскрытию данных, поэтому они максимально оттягивают публикацию отчетностей, пишет РБК со ссылкой на заявление директора департамента по работе с эмитентами Мосбиржи Натальи Логиновой. Бумаги российских застройщиков сдержанно реагируют на отчетность сектора

"Что мы видим, что мы наблюдаем — что сложно крупным компаниям, которые прятались под зонтиком 351 (речь о постановлении правительства № 351 об ограничении раскрытия информации. — прим.ред.). Некоторым сложно возвращаться в раскрытие, некоторые, как нам кажется, начинают играть в какие-то "кошки-мышки" с биржей, дотягивая раскрытие необходимой информации до последнего дня, когда это можно раскрыть", — отметила Логинова.

Эксперт также предупредила, что компаниям, не желающим быть прозрачными при листинге на Московской бирже, ограничат возможности биржевой привлекательности.

В 2022 году правительство и Центробанк разрешили банкам и компаниям не раскрывать финансовую отчетность из-за санкций, однако с 1 июля 2023 года эта обязанность была восстановлена. В то же время новым указом № 1102 разрешено не раскрывать информацию, чувствительную к санкциям.