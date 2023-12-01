МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. США, угрожая России санкциями на долгие годы, надеются добиться таких же результатов, как с Ираном, где долларовые доходы от нефтегаза с 2012 года упали на 40%, сказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Валерий Емельянов. В Кремле не сомневались, что санкции против России надолго

Ранее в пятницу помощник госсекретаря США по вопросам энергетики Джеффри Пайетт заявил газете Financial Times, что западные санкции в отношении РФ необходимо будет сохранить "на долгие годы". Он также отметил, что Вашингтон стремится вдвое сократить доходы России от нефти и газа к концу этого десятилетия.

"Очевидно, что США ориентируются на опыт санкций в отношении Ирана. Иран де-факто продолжает продавать нефть, но объем валютной выручки, которая приходит в страну, за минувшие 10 лет сократился почти вдвое. Иранским компаниям приходится работать в основном с Китаем, который требует скидок за риск, либо пользоваться теневым танкерным флотом", — сказал он.

"Долларовые доходы и ВВП Ирана с 2012 года упали как раз на 40%, и США рассчитывают, что с Россией это произойдет аналогичным образом", — добавил собеседник агентства.

По словам Емельянова, технологическая изоляция, вызванная санкциями, негативно влияет и на добычу нефти и газа. Западное оборудование можно заменить на китайские аналоги, но в целом эффективность добычи может снизиться.