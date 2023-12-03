МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Вашингтон до последнего будет поставлять Украине оружие для противостояния с Россией, финансирование так или иначе найдут, заявил РИА Новости военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. Кличко задался вопросом о дальнейшем существовании Украины

В субботу глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США на 50% увеличили финансирование производства боеприпасов из-за высоких темпов их расходования на Украине. По его словам, Вашингтон не хочет позволить России одержать победу намерен и далее помогать киевскому режиму. Он добавил, что США сохраняют способность выполнять свои обязательства перед союзниками и направлять помощь сразу в несколько театров военных действий, что подразумевает и Израиль, и Украину.

По мнению Коротченко, американская промышленность является достаточно эффективной и адаптивной.

"ВПК США реагирует на внешние обстоятельства также достаточно гибко, поэтому могу лишь повторить, что есть консолидированное решение Запада по поддержке Украины в ближайшие 2-3 года. Поэтому, не следует думать, что какие-то технические вопросы, перебои в выделении средств означают, что Украина будет брошена на произвол судьбы. Нет, до последнего Украину будут накачивать оружием, деньгами для продолжения боевых действий и противостояния с Россией", — считает он.

Эксперт отметил, что Вашингтон по-прежнему является главным бенефециаром конфликта на Украине, поэтому для увеличения поставок боеприпасов и других видов неотложной военной помощи предприятия американского ВПК получат необходимое финансирование. На Западе назвали территории, которые Украине придется отдать России

"Как в Первую, так и во Вторую мировые войны, так и сейчас любая война работает на благо США, как не покажется парадоксальным, поскольку не затрагивает территорию США, а дает американцам возможность увеличивать производство, расширять номенклатуру военных поставок, создать новые рабочие места, направлять средства на модернизацию производств… То есть США от любой войны всегда получают существенную выгоду. Так происходит и сегодня", — пояснил Коротченко.

Он не исключил, что и в нынешней ситуации США расширят номенклатуру производимой американцами техники, вооружений, боеприпасов с последующим выделением средств из бюджета США, а также, возможно, "и из бюджетов европейских стран".

Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.

Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.