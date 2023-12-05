НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 дек — ПРАЙМ. Несмотря на все сложности, Россия сознательно идет к ответственному потреблению и использованию ресурсов, заявил генеральный директор ППК "Российский экологический оператор" Денис Буцаев на пленарном заседании Международного ESG-форума "Со.знание" в Нижнем Новгороде. Путин оценил наказания за экономические преступления

ESG — это международные принципы устойчивого развития государственной и коммерческой деятельности, которые строятся на ответственном отношении к окружающей среде (environment), высокой социальной ответственности (social) и эффективном управлении (governance).

Циклическая экономика, или экономика замкнутого цикла — один из ключевых элементов ESG. Она представляет собой альтернативу классической линейной экономике, основанной на принципе "производство — использование — утилизация". Задача — как можно более широко использовать возобновляемые ресурсы и в конечном счете перейти на безотходное производство.

"Если мы говорим не об устойчивом, а о сознательном развитии, то те шаги, которые предпринимает наша страна — они находятся не на уровне деклараций, а на уровне реальных проектов. Несмотря на все сложности, мы сознательно идем к ответственному потреблению и использованию ресурсов", — сказал Буцаев.

Участников форума поприветствовала зампред правительства РФ Виктория Абрамченко. Она подчеркнула, что Россия продолжит соблюдение всех экологических норм и стандартов, делая особый упор на водные объекты.

"Если говорить об экологических вызовах, первый связан с хранением и оздоровлением водных ресурсов. Чистая и пресная вода — это новая нефть. Безусловно, потребление пресной воды будет только расти с развитием экономик государств", — заявила Абрамченко, принявшая участие в форуме посредством видеоконференцсвязи.

Она отметила, что второе глобальное направление экологической политики касается циклической экономики. "В рамках правительственной директивы экономики замкнутого цикла создаются экотехнопарки для работы с вторичными материальными ресурсами. Один из таких будет создан на территории Нижегородской области", — подчеркнула Абрамченко.

В свою очередь полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров отметил, что сегодня активно обсуждаются разные мнения актуальности повестки ESG, изменения подходов, формирования новых повесток.

"Но тут важно обратить внимание, что еще пять лет назад глава государства определил цели и задачи национального развития страны и избрал понятный механизм реализации национальных и федеральных проектов. Они не просто соответствуют целям устойчивого развития Генеральной ассамблеи ООН в 2015 году, а расширяют и дополняют их, исходя из реальной, актуальной ситуации в России", — сказал Комаров.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал, что в регионе в 2021 году на базе Корпоративного университета правительства региона был создан Центр устойчивого развития, где принципам устойчивого развития обучили более 600 человек.

"Отдельный запущенный проект — мы начали проект "Зеленый вектор". Это серьезная образовательная программа, чтобы подготовить резерв для работы в экологическом, устойчивом, сознательном развитии", — сказал Никитин.

По словам организаторов, ключевые темы деловой программы форума — сознательное развитие и суверенные технологии. В рамках форума пройдет более 40 сессий, посвященных глобальной трансформации ESG-практик в различных отраслях экономики. В ходе форума участники предложат обновленную модель развития, которая может стать универсальной системой ценностей на международном уровне для стран БРИКС и БРИКС+.