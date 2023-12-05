2023-12-05T15:54:04+03:00
2023-12-05T15:54:04+03:00
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Италия ухудшила прогнозы по росту ВВП
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Национальный институт статистики Италии заявил о замедлении темпов роста экономики страны, ухудшив прогнозы по росту ВВП в 2023 и 2024 годах. "Ожидается, что ВВП Италии вырастет... ПРАЙМ, 05.12.2023
экономика, новости, италия, ввп, прогнозы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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РИМ, 5 дек — ПРАЙМ. Национальный институт статистики Италии заявил о замедлении темпов роста экономики страны, ухудшив прогнозы по росту ВВП в 2023 и 2024 годах.
"Ожидается, что ВВП Италии вырастет на 0,7% как в 2023, так и в 2024 году, замедлившись по сравнению с 2022 годом", — говорится в сообщении. Июньские прогнозы Istat прогнозировали рост на 1,2% и 1,1% в этом и следующих годах соответственно. Программный документ правительства о параметрах будущего бюджета, опубликованный в сентябре, предполагал рост в 0,8% и 1,2% соответственно.
Как сообщил Istat, в этом году рост ВВП будет обусловлен внутренним спросом, который внесет положительный вклад на 0,8 процентного пункта, в то время как чистый внешний спрос обеспечит отрицательный вклад на —0,1 процентного пункта.
Сентябрьские данные оценили увеличение ВВП по итогам 2022 года в 3,7%.