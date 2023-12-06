МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Сенаторы вносят в Госдуму законопроект, обязывающий заказчика — компании с госучастием — оплачивать выполненные услуги, работу в течение семи дней в соответствии с контрактом, сообщил РИА Новости один из авторов проекта, глава комитета СФ по экономполитике Андрей Кутепов. В ГД предложили возвращать деньги за услуги ЖКХ при плохой уборке снега

Срок оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги по договорам, заключенным по результатам таких закупок, "должен составлять не более семи рабочих дней с даты приемки поставленного товара, выполненной работы,…за исключением случаев, если иной срок оплаты установлен законодательством Российской Федерации", говорится в проекте, текст которого есть в распоряжении агентства.

Изменения в закон "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" разработан в целях выполнения поручения президента РФ, говорится в пояснительной записке. Согласно указанному поручению, правительству РФ было необходимо обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих сокращение до семи рабочих дней сроков оплаты поставленной продукции (выполненных работ, оказанных услуг) по контрактам и гражданско-правовым договорам, заключенным организациями с государственным участием в рамках закона о госзакупках.

Сенатор пояснил, что в настоящее время срок оплаты заказчиком поставленного товара, выполненной работы должен составлять не более семи рабочих дней с даты приемки поставленного товара, выполненной работы. Исключения могут быть установлены законодательством, правительством РФ в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства, а также заказчиком в положении о закупке. Однако положение о закупке позволяет заказчику самостоятельно решать многие вопросы осуществления своих закупок и может содержать сроки оплаты, существенно превышающие семидневные сроки.

У всех крупных государственных компаний есть внутренние положения и договоры о закупках. Данные внутренние акты позволяют компаниям увеличивать сроки расчета, что по своей сути является "беспроцентным" кредитом для заказчика со стороны исполнителей. Российские поставщики и подрядчики отмечают, что из-за имеющейся в законодательстве неопределенности, связанной со сроками расчёта, закон не работает должным образом, говорится в сопроводительных материалах.

По мнению Кутепова, принятие законопроекта позволит снять неопределенность при взаимодействии с субъектами малого и среднего предпринимательства в лице исполнителя и строго регламентировать срок расчета.

В документе отмечается, что закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

При этом положения о закупках должны быть приведены в соответствие с требованиями закона о госзакупках, утверждены и размещены в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее — единая информационная система). Положения о закупках, не соответствующие базовому закону по состоянию на 1 марта 2024 года, считаются не размещенными в единой информсистеме.