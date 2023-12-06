ПЕКИН, 6 дек — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service в среду подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг эмитента Гонконгу на уровне "Aа3", но прогноз рейтинга был изменён со стабильного до негативного уровня, следует из заявления агентства. Moody's понизило прогноз по рейтингу Китая

Отмечается, что изменение прогноза отражает оценку Moody's тесных политических, институциональных, экономических и финансовых связей с материковым Китаем, в результате чего разрыв в рейтингах не превышает одной ступени, соответственно, негативный рейтинг Китая предполагает негативный прогноз и рейтинга Гонконга.

Вместе с тем подчёркивается, что подтверждение рейтинга Гонконга на уровне "Аа3", что на одну ступень выше рейтинга материкового Китая, отражает оценку значительного кредитного потенциала Гонконга, включая его богатую и конкурентоспособную экономику, значительные бюджетные и валютные резервы, а также его репутацию территории с эффективной монетарной и фискальной политикой.

Накануне Moody's подтвердило долгосрочный рейтинг эмитента Китая в иностранной и национальной валютах на уровне "A1", но прогноз рейтинга был изменён со стабильного до негативного уровня.

Министерство финансов Китая на это заявило, что "разочаровано" решением Moody's. В ведомстве отметили, что с начала года, в условиях сложной и тяжелой международной ситуации, а также нестабильного и медленного восстановления мировой экономики, экономика Китая на макроэкономическом уровне продолжает восстанавливаться, а ее качественное развитие неуклонно продвигается вперёд. В свою очередь МИД Китая указал, что Китай имеет возможности продолжать углублять реформы.