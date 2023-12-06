МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Счетная палата по предложению Госдумы начала проверку АО "Почта Россия" независимо от Федерального казначейства и других ведомств в октябре текущего года, результаты контрольного мероприятия запланировано рассмотреть в третьем квартале 2024 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе контрольного ведомства. Счетная палата проверила исполнение бюджета СФР

"Счетной палатой по предложению Государственной Думы в октябре 2023 года начато контрольное мероприятие в отношении АО "Почта России". Предметом контрольного мероприятия является финансово-хозяйственная деятельность общества. Проверяемый период — с 2020 года по 2023 год включительно", — говорится в сообщении, где уточняется, что контрольное мероприятие Счетной палаты "не связано с мероприятиями Федерального казначейства или иных государственных органов и организаций".

"Результаты контрольного мероприятия запланированы к рассмотрению и утверждению на заседании Коллегии Счетной палаты в третьем квартале 2024 года. В соответствии с требованиями законодательства до принятия Коллегией Счетной палаты соответствующего решения полученные результаты разглашению не подлежат", — отмечают в ведомстве.

В октябре замминистра финансов Ирина Окладникова сообщила, что Минфин РФ не планирует выделять "Почте России" дополнительные средства на финансирование отдельных направлений до того, как в отношении компании закончится аудит и проверка Казначейства. Позже сенаторы рекомендовали правительству РФ разработать план финансового оздоровления акционерного общества "Почта России".

Позднее в конце ноября гендиректор "Почты России" Михаил Волков сообщил, что по поручению совета директоров компании был проведен независимый аудит организации. Тогда же он сообщил, что проверка проводится также и Федеральным казначейством, и еще одна запланирована Счетной палатой.

Согласно данным по итогам аудита Федерального казначейства, которые были опубликованы газетой "Ведомости" в начале декабря, предварительный убыток "Почты России" в 2022 году составил 24,5 миллиарда рублей. По результатам проверки также были выявлены "внутренние причины убыточности группы, которые стали следствием управленческих решений".