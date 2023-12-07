Путин: Россия по темпам роста ВВП опережает все страны Евросоюза
МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Россия по темпам роста ВВП опережает все страны Европейского союза, заявил президент России Владимир Путин.
Он отметил, что ВВП страны за 11 месяцев текущего года прибавил не менее 3,5%, что для российской экономики является хорошим показателем.
"Так, за 10 месяцев текущего года внутренний валовый продукт России вырос на 3,2%, сегодня он уже выше, чем был до санкционной атаки Запада. Ожидается, что по итогам текущего года, во всяком случае мы все на это очень рассчитываем, ВВП прибавит не менее 3,5%. Согласитесь, здесь люди все грамотные, это для российской экономики хороший показатель", — сказал Путин
Кроме того, Путин упомянул, что за 2023 год дефицит бюджета составил 878 миллиардов рублей, что составляет примерно полпроцента от ВВП.
Как отметил президент, в структуре российско экономики все большую долю занимают базовые несырьевые отрасли.
"При этом в структуре экономического роста России все большую долю занимают так называемые базовые несырьевые отрасли — это обрабатывающие производства, транспорт, логистика, строительство, информация, связь, жилищно-коммунальное хозяйство", — сказал Путин.
Глава государства подчеркнул, что в целом финансовая система России находится в здравом состоянии. По его словам, еще в начале года некоторые эксперты ожидали огромного дефицита бюджета, но этого не случилось.
По словам Путина, никто не может затормозить процесс развития России.
"Мы должны смотреть вперед и идти вперед, действовать широким фронтом, прежде всего, в сфере образования, которое становится фактором самого экономического роста. И мы должны это делать с теми, кто хочет так работать — современно и цивилизованно… Никто не сможет ни остановить, ни затормозить нашего развития", — сказал он в ходе форума.
Президент России также добавил, что в рамках организации БРИКС нужно разрабатывать образовательные, научные, инвестиционные платформы, а также заниматься разработками, начиная с образования.
https://1prime.ru/state_regulation/20231207/842494587.html