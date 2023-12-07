МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Россия по темпам роста ВВП опережает все страны Европейского союза, заявил президент России Владимир Путин. Опрошенные ЦБ аналитики улучшили ожидания по росту ВВП России

Он отметил, что ВВП страны за 11 месяцев текущего года прибавил не менее 3,5%, что для российской экономики является хорошим показателем.

"Так, за 10 месяцев текущего года внутренний валовый продукт России вырос на 3,2%, сегодня он уже выше, чем был до санкционной атаки Запада. Ожидается, что по итогам текущего года, во всяком случае мы все на это очень рассчитываем, ВВП прибавит не менее 3,5%. Согласитесь, здесь люди все грамотные, это для российской экономики хороший показатель", — сказал Путин

Кроме того, Путин упомянул, что за 2023 год дефицит бюджета составил 878 миллиардов рублей, что составляет примерно полпроцента от ВВП.

Как отметил президент, в структуре российско экономики все большую долю занимают базовые несырьевые отрасли.

"При этом в структуре экономического роста России все большую долю занимают так называемые базовые несырьевые отрасли — это обрабатывающие производства, транспорт, логистика, строительство, информация, связь, жилищно-коммунальное хозяйство", — сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что в целом финансовая система России находится в здравом состоянии. По его словам, еще в начале года некоторые эксперты ожидали огромного дефицита бюджета, но этого не случилось.

По словам Путина, никто не может затормозить процесс развития России.

"Мы должны смотреть вперед и идти вперед, действовать широким фронтом, прежде всего, в сфере образования, которое становится фактором самого экономического роста. И мы должны это делать с теми, кто хочет так работать — современно и цивилизованно… Никто не сможет ни остановить, ни затормозить нашего развития", — сказал он в ходе форума.

Президент России также добавил, что в рамках организации БРИКС нужно разрабатывать образовательные, научные, инвестиционные платформы, а также заниматься разработками, начиная с образования.