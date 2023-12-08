МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. "ВТБ Лизинг" планирует расширять программу по взаимодействию с российскими вузами, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор компании Антон Мусатов.

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"Мы планируем очень активно расширять эту программу. Это вопрос не конкретного вуза, который мы для себя определяем, а нашей приверженности дальнейшему увеличению программы работы со студентами и выпускниками", — ответил он на вопрос о планах компании расширять взаимодействие с отечественными вузами.

В текущем году компания запустила программу с выпускниками вузов 2021-2023 годов. Среди начинающих специалистов не только выпускники, но и студенты по нескольким направлениям, среди которых, в частности, разработка и IT-безопасность, продажи, маркетинг. Мусатов добавил, что "ВТБ Лизинг" открыт для молодых специалистов.

"Для нас важны широта взгляда, горящие глаза, желание достигать результатов, расти вместе с нами. Мы заинтересованы активно развиваться вместе с командой и вместе с сотрудниками, которых привлекаем", — заключил он.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.