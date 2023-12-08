МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. "ВТБ Лизинг" планирует расширять программу по взаимодействию с российскими вузами, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор компании Антон Мусатов. "ВТБ Лизинг" раскрыл объем финансирования предметов водного лизинга

"Мы планируем очень активно расширять эту программу. Это вопрос не конкретного вуза, который мы для себя определяем, а нашей приверженности дальнейшему увеличению программы работы со студентами и выпускниками", — ответил он на вопрос о планах компании расширять взаимодействие с отечественными вузами.

В текущем году компания запустила программу с выпускниками вузов 2021-2023 годов. Среди начинающих специалистов не только выпускники, но и студенты по нескольким направлениям, среди которых, в частности, разработка и IT-безопасность, продажи, маркетинг. Мусатов добавил, что "ВТБ Лизинг" открыт для молодых специалистов.

"Для нас важны широта взгляда, горящие глаза, желание достигать результатов, расти вместе с нами. Мы заинтересованы активно развиваться вместе с командой и вместе с сотрудниками, которых привлекаем", — заключил он.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.