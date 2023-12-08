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"ВТБ Лизинг" расширит программу взаимодействия с российскими вузами
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"ВТБ Лизинг" планирует расширять программу по взаимодействию с российскими вузами, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор компании Антон Мусатов. "Мы планируем очень активно... ПРАЙМ, 08.12.2023
новости, финансы, экономика, россия, вузы, втб лизинг
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. "ВТБ Лизинг" планирует расширять программу по взаимодействию с российскими вузами, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор компании Антон Мусатов.
"Мы планируем очень активно расширять эту программу. Это вопрос не конкретного вуза, который мы для себя определяем, а нашей приверженности дальнейшему увеличению программы работы со студентами и выпускниками", — ответил он на вопрос о планах компании расширять взаимодействие с отечественными вузами.
В текущем году компания запустила программу с выпускниками вузов 2021-2023 годов. Среди начинающих специалистов не только выпускники, но и студенты по нескольким направлениям, среди которых, в частности, разработка и IT-безопасность, продажи, маркетинг. Мусатов добавил, что "ВТБ Лизинг" открыт для молодых специалистов.
"Для нас важны широта взгляда, горящие глаза, желание достигать результатов, расти вместе с нами. Мы заинтересованы активно развиваться вместе с командой и вместе с сотрудниками, которых привлекаем", — заключил он.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.