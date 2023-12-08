МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Германии по итогам ноября, по окончательной оценке, замедлилась до 3,2% с 3,8% месяцем ранее, следует из пресс-релиза Федерального статистического бюро страны (Destatis). Германия переживает спад почти во всех сферах, пишет СМИ

Показатель совпал с предварительной оценкой.