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2023
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В Германии замедлилась годовая инфляция
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Годовая инфляция в Германии по итогам ноября, по окончательной оценке, замедлилась до 3,2% с 3,8% месяцем ранее, следует из пресс-релиза Федерального статистического бюро страны... ПРАЙМ, 08.12.2023
финансы, экономика, новости, германия, инфляция
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Германии по итогам ноября, по окончательной оценке, замедлилась до 3,2% с 3,8% месяцем ранее, следует из пресс-релиза Федерального статистического бюро страны (Destatis).
Показатель совпал с предварительной оценкой.