КАЗАНЬ, 8 дек — ПРАЙМ. Товарооборот между РФ и КНР по итогам 2023 года существенно превысит 200 миллиардов долларов, составит примерно 220 миллиардов долларов, сообщил журналистам врио руководителя ФТС Руслан Давыдов. В Китае отметили большие возможности для развития торговли с Россией

Таможня КНР в четверг объявила, что товарооборот Китая и России за январь-ноябрь 2023 года вырос на 26,7%, составив рекордные 218,17 миллиарда долларов.

"Наш прогноз, я, по-моему, его уже озвучивал, это примерно 220 миллиардов долларов по году. Посмотрим, чей (прогноз) будет точнее. По-моему, китайские коллеги несколько опережают события", — сказал Давыдов после заседания объединенной коллегии таможенных служб государств — членов Таможенного союза.

Он добавил, что пока у ФТС есть точные данные статистики за 10 месяцев, согласно которым товарооборот РФ и КНР составлял 186 миллиардов. Точные данные за ноябрь, по информации главы ФТС, появятся после 10 декабря.

"То, что 200 миллиардов уже есть, в этом сомнений нет. Наши данные с китайскими немного расходятся в этом — по их данным объем чуть больше, чем по нашим, но расхождение в пределах допустимых норм", — пояснил Давыдов.

Глава ФТС также сообщил, что в конце декабря запланирована встреча с китайскими коллегами, где будут обсуждаться в том числе итоги года. "Но то, что оборот будет совершенно точно существенно больше, чем 200 миллиардов, это факт", — добавил он.