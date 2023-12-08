МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. По итогам 9 месяцев 2023 года товарооборот российской столицы с Казахстаном вырос более чем на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, доля Москвы в общероссийском товарообороте с Казахстаном составила около 27%, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Казахстан ввел режим "открытого неба" для иностранных авиакомпаний

"Несмотря на санкционные ограничения, столичные промышленники продолжают налаживать внешнеэкономическую деятельность и увеличивать поставки продукции в дружественные страны. Например, доля Москвы в общероссийском обороте с Казахстаном увеличилась до 27%. В частности, за девять месяцев 2023 года товарооборот столицы с этой страной вырос более чем на 18% по сравнению с показателями аналогичного периода 2022 года", – сказал Ефимов, чьи слова приводятся пресс-службой комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы.

Кроме того, отмечается, что столица лидирует среди всех регионов России по объему несырьевого неэнергетического экспорта в Казахстан. Доля продукции московского агропромышленного комплекса составила более 20%, доля промышленного экспорта – более 80%.

Руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский отметил, что в январе – сентябре 2023 года столица активно наращивала поставки пищевой продукции в Казахстан.

"Объем экспорта продуктов вырос на 16% по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года", – добавил Овчинский.