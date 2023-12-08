МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Москва решительно настроена отстаивать свои интересы перед посягающими на них государствами, заявил в эфире телеканала "Россия 24" пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президентская кампания станет объектом внешних нападок, заявил Песков

Он отметил, что РФ открыта к партнерским отношениям со всеми странами, которые этого желают и к этому готовы.

"И Россия весьма решительно настроена отстаивать свои интересы перед теми странами, которые на эти интересы посягают", — сказал он.