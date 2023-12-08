2023-12-08T17:21:37+03:00
2023-12-08T17:21:37+03:00
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2023
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Россия настроена отстаивать свои интересы, заявили в Кремле
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Москва решительно настроена отстаивать свои интересы перед посягающими на них государствами, заявил в эфире телеканала "Россия 24" пресс-секретарь президента России Дмитрий... ПРАЙМ, 08.12.2023
общество , экономика, новости, россия, дмитрий песков, российские интересы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Москва решительно настроена отстаивать свои интересы перед посягающими на них государствами, заявил в эфире телеканала "Россия 24" пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он отметил, что РФ открыта к партнерским отношениям со всеми странами, которые этого желают и к этому готовы.
"И Россия весьма решительно настроена отстаивать свои интересы перед теми странами, которые на эти интересы посягают", — сказал он.