МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Привязка инвентаризации драгметаллов к 1 января несет в себе риски для ювелиров, в том числе такие, как потеря клиентов и недополученная прибыль в высокий предновогодний сезон, поэтому инициативу по изменению ее сроков в отрасли поддерживают, рассказал РИА Новости генеральный директор Ассоциации ювелиров (входят "Алроса", Sokolov, Sunlight и другие крупные российские компании) Вадим Серов. Ювелиры просят российские власти вывести их из-под экспортных пошлин

Ранее Минфин России опубликовал проект приказа министерства, согласно которому ведомство предложило ряд изменений в сфере учета драгоценных металлов и камней. Так, было предложено изменить требования к срокам проведения обязательной инвентаризации и отвязать их от определенной даты (1 января), но проводить не реже одного раза в год. Кроме того, министерство предложило дать возможность компаниям использовать усиленную неквалифицированную электронную подпись. Изменения, согласно проекту, должны вступить в силу с 1 сентября 2024 года.

"Это действительно актуальное и правильное для отрасли решение, и мы его полностью поддерживаем. Драгоценные металлы и камни относятся к особо контролируемой категории, здесь очень важен точный учет, мы все это понимаем, однако привязка инвентаризации именно к 1 января была не только неудобной, но и несла определенные риски", — сказал Серов.

Он пояснил, что "в сезон высоких продаж, которым традиционно является декабрь, остановка работы розничного магазина для проведения учета — это потеря клиентов, недополученная прибыль, а для производства это невозможность оперативно восполнить необходимый ассортимент". Изменения в приказе Минфина, благодаря которым инвентаризацию можно будет проводить не по состоянию на 1 января, а в любые сроки в течение года, помогут высвободить и перераспределить ресурс – трудозатраты сотрудников розницы и офиса, добавляют в пресс-службе сети "585*Золотой".

С учетом функционирования системы ГИИС ДМДК (Государственная интегрированная информационная система драгоценных металлов, камней и изделий из них — ред.), которая сделала прозрачным движение ювелирных изделий, необходимость проведения инвентаризации в конкретные даты отпала, добавляет Серов. "На наш взгляд, следующим этапом развития государственной системы прослеживаемости обязательно должна стать реализация в ней модулей статистики и инвентаризации, пока все ювелирные компании делают сверки по своим учетным записям", — предлагает он.