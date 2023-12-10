МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Последние два года показали, что в России выстроена эффективная рыночная экономика, которая сейчас, в условиях давления Запада, способна мобильно перестраиваться, заявил РИА Новости директор Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН Александр Широв. Российская экономика вышла на траекторию роста, заявил Песков

"События после февраля 2022 года показали, что в стране выстроена эффективная рыночная экономика, которая в состоянии мобильно перестраиваться не только за счет действий государства, но и адекватной реакции на происходящее со стороны бизнеса и населения", — сказал он.

По его словам, несмотря на серьезный шок весны 2022 года, все быстро наладилось, "были найдены новые каналы поставок необходимой продукции, финансовая система быстро перестроилась на работу в условиях внешних ограничений".

"Не только деловые люди, но и народ вел себя очень рационально. А ведь сколько было разговоров, что и бизнес-то в России не тот, да и люди здесь не те", — подчеркнул собеседник агентства.

То, как власти и отечественный бизнес реагируют сегодня на внешние и внутренние вызовы, заметил Широв, говорит о том, что "ситуация полностью находится под контролем".

"То есть Россия пытается не только отбиваться, но и думает о том, как наиболее эффективно выстроить экономику, чтобы можно было в этих условиях ограничений не топтаться на месте, а всё-таки развиваться. Это — самое важное", — заключил директор ИНП РАН.

Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru 11 декабря в 10.00 мск.