Эксперт: последние годы доказали, что в России выстроена эффективная экономика
МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Последние два года показали, что в России выстроена эффективная рыночная экономика, которая сейчас, в условиях давления Запада, способна мобильно перестраиваться, заявил РИА Новости директор Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН Александр Широв.
"События после февраля 2022 года показали, что в стране выстроена эффективная рыночная экономика, которая в состоянии мобильно перестраиваться не только за счет действий государства, но и адекватной реакции на происходящее со стороны бизнеса и населения", — сказал он.
По его словам, несмотря на серьезный шок весны 2022 года, все быстро наладилось, "были найдены новые каналы поставок необходимой продукции, финансовая система быстро перестроилась на работу в условиях внешних ограничений".
"Не только деловые люди, но и народ вел себя очень рационально. А ведь сколько было разговоров, что и бизнес-то в России не тот, да и люди здесь не те", — подчеркнул собеседник агентства.
То, как власти и отечественный бизнес реагируют сегодня на внешние и внутренние вызовы, заметил Широв, говорит о том, что "ситуация полностью находится под контролем".
"То есть Россия пытается не только отбиваться, но и думает о том, как наиболее эффективно выстроить экономику, чтобы можно было в этих условиях ограничений не топтаться на месте, а всё-таки развиваться. Это — самое важное", — заключил директор ИНП РАН.
Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru 11 декабря в 10.00 мск.
https://1prime.ru/state_regulation/20231210/842518172.html