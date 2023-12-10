МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Последние два года показали, что в России выстроена эффективная рыночная экономика, которая сейчас, в условиях давления Запада, способна мобильно перестраиваться, заявил РИА Новости директор Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН Александр Широв.

Дмитрий Песков, заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ

Российская экономика вышла на траекторию роста, заявил Песков

"События после февраля 2022 года показали, что в стране выстроена эффективная рыночная экономика, которая в состоянии мобильно перестраиваться не только за счет действий государства, но и адекватной реакции на происходящее со стороны бизнеса и населения", — сказал он.

По его словам, несмотря на серьезный шок весны 2022 года, все быстро наладилось, "были найдены новые каналы поставок необходимой продукции, финансовая система быстро перестроилась на работу в условиях внешних ограничений".

"Не только деловые люди, но и народ вел себя очень рационально. А ведь сколько было разговоров, что и бизнес-то в России не тот, да и люди здесь не те", — подчеркнул собеседник агентства.

То, как власти и отечественный бизнес реагируют сегодня на внешние и внутренние вызовы, заметил Широв, говорит о том, что "ситуация полностью находится под контролем".

"То есть Россия пытается не только отбиваться, но и думает о том, как наиболее эффективно выстроить экономику, чтобы можно было в этих условиях ограничений не топтаться на месте, а всё-таки развиваться. Это — самое важное", — заключил директор ИНП РАН.

Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru 11 декабря в 10.00 мск.