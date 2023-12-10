МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Запад совершил ошибку, игнорируя интересы России в контексте Украины, заявил в интервью газете Journal du Dimanche занимавший пост госсекретаря при президенте Николя Саркози французский политик Пьер Лелуш. У Запада никогда не получится раздавить Россию, заявил Путин

"Ошибка, которую осуждали большинство американских стратегов на протяжении десятилетий, заключалась в игнорировании заинтересованности России в том, чтобы Украина не входила в состав НАТО", — сказал он.

Отвечая на вопрос, согласен ли он с мнением, что интеграция Украины в евроатлантические структуры укрепит региональную и глобальную безопасность, Лелуш отметил, что "это одно из тех обещаний, которые хорошо звучат в глазах общественности,… но которые не могут быть выполнены".

Он также признал провал санкционной политик Запада в отношении России.

"С экономической точки зрения следует признать, что санкции провалились. По словам (главы министерства финансов — ред.) Брюно Ле Мэра, Россию нужно было поставить на колени. Однако сейчас она продает больше нефти, чем до войны, причем по цене, выше установленного Западом потолка. А Европейский союз является одним из крупнейших импортеров российского газа…", — констатировал Лелуш.

Говоря об украинском контрнаступлении, политик заявил, что "несмотря на массированную помощь союзников, оно не дало убедительных результатов".

Пьер Лелуш являлся госсекретарем по делам Европы в правительстве Николя Саркози (2009-2010), а затем государственным секретарем по делам внешней торговли в 2010-2012 годах.