МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Страны БРИКС могут построить новый экономический порядок, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК). Состав БРИКС может расшириться до 25 стран, считает эксперт

"БРИКС, внушительная политическая и экономическая сила, все громче заявляет о своем присутствии, противостоя однополярному миру, который возглавляют США. БРИКС уже превзошел G7… (БРИКС) пригласил в свои полноправные члены Аргентину, Иран, Саудовскую Аравию и Египет — экономические державы в соответствующих регионах, что дает возможность построить новый глобальный экономический порядок", — говорится в сообщении агентства.

Как отмечается, многие страны, которые занимают антиамериканскую позицию, и даже страны, которые когда-то "дружественного относились к Западу", отворачиваются от США и объединяются с БРИКС.

БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже 23 государства, в их числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет.

По итогам саммита организации, прошедшего в августе в Йоханнесбурге, в БРИКС официально приглашены ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия, полноценное членство новых стран начнется с 1 января 2024 года.