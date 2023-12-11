МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Рослесхоз и Минлесхоз Республики Беларуси подписали новый "лесной" меморандум спустя 25 лет, сообщили в пресс-службе вице-премьера РФ Виктории Абрамченко. Россия и Белоруссия запустят единую систему ОСАГО

"Рослесхоз и Минлесхоз Республики Беларуси подписали "лесной" меморандум в присутствии Заместителя Председателя Правительства России Виктории Абрамченко и Заместителя Премьер-министра Республики Беларусь Петра Пархомчика", — говорится в сообщении.

Отмечается, что последний раз аналогичный документ был подписан четверть века назад.

Подписи поставили руководитель Рослесхоза Иван Советников и глава Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь Александр Кулик.

Как отметили в пресс-службе, стороны планируют развивать сотрудничество в области лесного хозяйства на долгосрочной основе. В числе приоритетных направлений — совершенствование лесного законодательства стран, охрана лесов от пожаров, воспроизводство и защита лесов, а также цифровизация отрасли.

"Прошлый основополагающий "лесной" документ был принят еще в 90-е годы, и нам стоило обновить план совместных действий для развития лесной отрасли обеих стран. Для этого будет сформирована совместная рабочая группу по лесному хозяйству. Наши лесные ведомства подготовят дорожную карту по реализации Меморандума уже в первом квартале следующего года", — цитирует пресс-служба Абрамченко.

Ранее Рослесхоз и Минлесхоз Республики Беларусь заключили соглашение о сотрудничестве, регулирующее интеграцию двух информационных систем учета древесины. Интеграция двух систем — ЛесЕГАИС и ЕГАИС-Беларусь позволит организовать удобные условия работы для лесного комплекса двух стран и создать беспрепятственное передвижение белорусских транспортных средств с лесоматериалами по территории России.