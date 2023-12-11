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Боррель призвал нарастить поддержку Украины, несмотря на раскол в ЕС
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Следует нарастить поддержку Украины, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель на фоне возникновения противоречий между странами-членами ЕС. "Сейчас не время снижать нашу... ПРАЙМ, 11.12.2023
общество , экономика, новости, ес, украина, европа, поддержка украины
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БРЮССЕЛЬ, 11 дек — ПРАЙМ. Следует нарастить поддержку Украины, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель на фоне возникновения противоречий между странами-членами ЕС.
"Сейчас не время снижать нашу поддержку Украины, напротив, ее необходимо наращивать", — заявил он перед началом заседаний в Брюсселе глав МИД стран ЕС, отвечая на вопросы журналистов о позиции Венгрии.
Боррель считает недопустимым раскол по вопросу поддержки Киева со стороны стран ЕС, несмотря на позицию Венгрии, блокирующей сразу несколько решений по оказанию помощи.
"Это (позицию Венгрии — ред.) должен обсуждать Евросовет… Вы знаете, что (премьер Венгрии) Виктор Орбан совершил поездку по странам мира, посетил президента (Франции Эммануэля) Макрона и даже доехал до Аргентины. Конечно, это будет обсуждаться на Совете МИД, но я надеюсь, что европейское единство не будет расколото", — сказал он.
Венгрия блокирует утверждение расходов бюджета Евросоюза на поддержку Киева на четыре года на сумму в 20 миллиардов евро. Как ранее подчеркивали в Будапеште, нет смысла выделять новые средства, пока Украина не отчитается о затратах по предыдущим траншам.