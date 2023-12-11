БРЮССЕЛЬ, 11 дек — ПРАЙМ. Следует нарастить поддержку Украины, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель на фоне возникновения противоречий между странами-членами ЕС. Киевский режим неизбежно бросят, заявил Нарышкин

"Сейчас не время снижать нашу поддержку Украины, напротив, ее необходимо наращивать", — заявил он перед началом заседаний в Брюсселе глав МИД стран ЕС, отвечая на вопросы журналистов о позиции Венгрии.

Боррель считает недопустимым раскол по вопросу поддержки Киева со стороны стран ЕС, несмотря на позицию Венгрии, блокирующей сразу несколько решений по оказанию помощи.

"Это (позицию Венгрии — ред.) должен обсуждать Евросовет… Вы знаете, что (премьер Венгрии) Виктор Орбан совершил поездку по странам мира, посетил президента (Франции Эммануэля) Макрона и даже доехал до Аргентины. Конечно, это будет обсуждаться на Совете МИД, но я надеюсь, что европейское единство не будет расколото", — сказал он.

Венгрия блокирует утверждение расходов бюджета Евросоюза на поддержку Киева на четыре года на сумму в 20 миллиардов евро. Как ранее подчеркивали в Будапеште, нет смысла выделять новые средства, пока Украина не отчитается о затратах по предыдущим траншам.