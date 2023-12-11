МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Владимир Зеленский, подталкиваемый США, превратил Украину в зону отчуждения, заявил украинский оппозиционер, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. Зеленский может потерять союзников к концу недели, пишет СМИ

По его мнению, Вашингтону было выгодно экономически утопить Европу и изолировать ее от набирающей силу России.

"При этом Украина рассматривается вовсе не как витрина Запада, а как серая зона отчуждения. И Зеленский сделал все, чтобы Украина такой серой зоной стала", — написал Медведчук в авторской колонке на платформе "Смотрим.ру".

Он отметил, что Зеленский разрушил Украину "своей глупостью и непрофессионализмом", вместо страны сейчас есть серая зона с огромными долгами и "сотнями тысяч убитых и искалеченных".

По словам Медведчука, Зеленский уже не президент Украины, "а диктатор серой зоны, где работают волчьи законы и человек человеку враг".

"Для обычного гражданина украинское государство — это банда, которая выгребает у него деньги, забирает права, унижает достоинство и заставляет за себя умирать. И чем больше ситуация усугубляется, тем больше украинцев надеются на освобождение Россией от нацистского ига Зеленского", — считает Медведчук. Украинский "оптимизм" подорвал доверие Запада, пишут СМИ

Он выразил уверенность, что если даже Вашингтон и будет давать деньги Киеву, то все меньше и меньше.

"Украину в этой войне использовали как расходный материал. Непонятно, с чего Зеленский решил, что американцам выгодно кормить Украину?" — заключил Медведчук.

Президент США Джо Байден ранее призывал конгресс одобрить помощь Украине и Израилю на сумму в 106 миллиардов долларов, но не получил однозначную поддержку. Подконтрольная республиканцам палата представителей проголосовала за финансирование только Тель-Авива. Инициативу заблокировал Сенат, в котором большинство мест принадлежит демократам. При этом Байден подчеркивал, что не подпишет документ без Киева.

Ранее сенатор Митт Ромни заявлял, что 6 декабря представители Республиканской партии сорвали брифинг, посвященный поддержке Украины. По его словам, таким образом, "секретный брифинг", организованный демократами для принятия пакета помощи Киеву, провалился. Позднее Байден заявлял, что неспособность Вашингтона согласовать новый пакет помощи Украине является сумасшествием и не соответствует национальным интересам.

Венгрия блокирует утверждение расходов бюджета ЕС на поддержку Киева на четыре года на сумму в 20 миллиардов евро. Как ранее подчеркивали в Будапеште, пока Украина не отчитается о предыдущих затратах, выделять новые средства нет смысла.

Ранее в воскресенье, 10 декабря, послы европейских стран более 14 часов обсуждали вопрос финансирования Киева. Согласно источникам, по итогам переговоров разногласия по реструктуризации бюджета сохранились. FT писала, ссылаясь на венгерских официальных лиц, что многие страны поддерживают позицию Будапешта.