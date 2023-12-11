КИШИНЕВ, 11 дек — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Молдавии продолжает замедляться и достигла 5,5% по итогам ноября после 6,3% месяцем ранее, сообщает пресс-служба Национального бюро статистики страны (НБС). Годовая инфляция в России в ноябре ускорилась до 7,48 процента

Ранее председатель Национального банка (центробанка) Молдавии Октавиан Армашу заявил, что ЦБ примет меры, чтобы удержать инфляцию в пределах 5%.

"Средние потребительские цены в ноябре 2023 года по сравнению с ноябрем 2022 года (за последние 12 месяцев) выросли на 5,5%, в том числе на продовольственные товары – на 5,0%, непродовольственные товары – на 4,2% и услуги, оказываемые населению, – на 7,9%. Таким образом, было отмечено дальнейшее снижение годового уровня инфляции, зафиксированное начиная с ноября 2022 года", — говорится в отчете, опубликованном на сайте бюро статистики.

Уточняется также, что только за ноябрь средние потребительские цены выросли примерно на 0,2%, а нарастающим итогом с начала текущего года — на 4,7%.

В прошлом году инфляция в Молдавии достигла рекордных 30,2%. С мая прошлого года в Молдавии проходят антиправительственные акции протеста. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию.