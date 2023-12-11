МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Переговоры о вступлении Украины в Евросоюз могут отодвинуть на март 2024 года из-за возражений со стороны Будапешта, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники. Киев готов попрыгать и сплясать для вступления в ЕС, заявил Кулеба

"Те, кто ожидает, что (премьер Венгрии Виктор) Орбан пойдет на уступки, описали возможный компромисс, который заключается в переносе начала переговоров с Украина на март, как только будут соблюдены окончательные условия", — сказано в сообщении агентства.

При этом другие источники агентства опасаются, что венгерского премьера не удастся переубедить.

Венгрия блокирует утверждение расходов бюджета ЕС на поддержку Киева на четыре года на сумму в 20 миллиардов евро. Как ранее подчеркивали в Будапеште, пока Украина не отчитается о предыдущих затратах, выделять новые средства нет смысла.