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Сроки переговоров о членстве Украины в ЕС могут перенести, сообщили СМИ
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Переговоры о вступлении Украины в Евросоюз могут отодвинуть на март 2024 года из-за возражений со стороны Будапешта, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники. "Те, кто... ПРАЙМ, 11.12.2023
общество , экономика, новости, ес, украина, венгрия, вступление в ес
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Переговоры о вступлении Украины в Евросоюз могут отодвинуть на март 2024 года из-за возражений со стороны Будапешта, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.
"Те, кто ожидает, что (премьер Венгрии Виктор) Орбан пойдет на уступки, описали возможный компромисс, который заключается в переносе начала переговоров с Украина на март, как только будут соблюдены окончательные условия", — сказано в сообщении агентства.
При этом другие источники агентства опасаются, что венгерского премьера не удастся переубедить.
Венгрия блокирует утверждение расходов бюджета ЕС на поддержку Киева на четыре года на сумму в 20 миллиардов евро. Как ранее подчеркивали в Будапеште, пока Украина не отчитается о предыдущих затратах, выделять новые средства нет смысла.