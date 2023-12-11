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2023
https://1prime.ru/state_regulation/20231211/842531931.html
Британия сохранит антироссийские санкции после конфликта на Украине
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Введенные Лондоном против России санкции будут действовать и после окончания конфликта на Украине, заявила в понедельник замминистра по делам бизнеса и торговли Британии Нусрат... ПРАЙМ, 11.12.2023
финансы, бизнес, экономика, новости, британия, санкции против рф, конфликт на украине
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Введенные Лондоном против России санкции будут действовать и после окончания конфликта на Украине, заявила в понедельник замминистра по делам бизнеса и торговли Британии Нусрат Гани.
"Санкции продолжат действовать и после завершения конфликта", — сказала она в ходе выступления в аналитическом центре Policy Exchange в Лондоне. Трансляция велась в аккаунте аналитического центра в соцсети X.
Она также выразила надежду, что санкции будут "настолько эффективными, насколько это возможно". Она полагает, что меры должны гарантировать уверенность в том, что российская экономика "не сможет быстро восстановиться".
Ранее в понедельник правительство Британии заявило о намерении создать новое подразделение, которое будет контролировать исполнение торговых санкций против РФ. Подразделение будет назначать штрафы за нарушения торговых санкций и при необходимости перенаправлять дела для уголовного производства в управление по налогам и таможенным сборам Великобритании. Деятельность ведомства будет также касаться компаний, обходящих британские санкции путем пересылки товаров через третьи страны.