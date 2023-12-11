МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Введенные Лондоном против России санкции будут действовать и после окончания конфликта на Украине, заявила в понедельник замминистра по делам бизнеса и торговли Британии Нусрат Гани. Сгоревший британский танк стал символом провала ВСУ для Запада

"Санкции продолжат действовать и после завершения конфликта", — сказала она в ходе выступления в аналитическом центре Policy Exchange в Лондоне. Трансляция велась в аккаунте аналитического центра в соцсети X.

Она также выразила надежду, что санкции будут "настолько эффективными, насколько это возможно". Она полагает, что меры должны гарантировать уверенность в том, что российская экономика "не сможет быстро восстановиться".

Ранее в понедельник правительство Британии заявило о намерении создать новое подразделение, которое будет контролировать исполнение торговых санкций против РФ. Подразделение будет назначать штрафы за нарушения торговых санкций и при необходимости перенаправлять дела для уголовного производства в управление по налогам и таможенным сборам Великобритании. Деятельность ведомства будет также касаться компаний, обходящих британские санкции путем пересылки товаров через третьи страны.