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2023
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Путин рассказал, что привлечет людей на арктические территории
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Улучшение качества жизни людей является ключом к росту численности населения на российских арктических территориях, заявил президент РФ Владимир Путин. Он напомнил, что... ПРАЙМ, 11.12.2023
общество , экономика, новости, россия, владимир путин, арктика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Улучшение качества жизни людей является ключом к росту численности населения на российских арктических территориях, заявил президент РФ Владимир Путин.
Он напомнил, что Арктическая зона России — это почти треть территории страны и в ней полностью или частично располагается девять субъектов РФ, проживает чуть больше 2,4 миллиона человек.
"И повторю, наша главная задача — добиться заметного улучшения качества жизни людей. А значит необходимо повысить эффективность региональных систем здравоохранения, образования, транспорта и жилищно-коммунальной сферы. Создать условия для притока дополнительных инвестиций, роста туризма, для появления квалифицированных рабочих мест. Все это — ключ к увеличению численности населения арктических территорий" — сказал президент в ходе совещания по развитию опорных населенных пунктов Арктической зоны РФ.