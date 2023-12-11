МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Улучшение качества жизни людей является ключом к росту численности населения на российских арктических территориях, заявил президент РФ Владимир Путин. У Запада никогда не получится раздавить Россию, заявил Путин

Он напомнил, что Арктическая зона России — это почти треть территории страны и в ней полностью или частично располагается девять субъектов РФ, проживает чуть больше 2,4 миллиона человек.

"И повторю, наша главная задача — добиться заметного улучшения качества жизни людей. А значит необходимо повысить эффективность региональных систем здравоохранения, образования, транспорта и жилищно-коммунальной сферы. Создать условия для притока дополнительных инвестиций, роста туризма, для появления квалифицированных рабочих мест. Все это — ключ к увеличению численности населения арктических территорий" — сказал президент в ходе совещания по развитию опорных населенных пунктов Арктической зоны РФ.