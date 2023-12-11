МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Государственная служба статистики Украины заявила о росте ВВП в третьем квартале 2023 года на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. ВВП Японии в третьем квартале упал на 2,9% в пересчете на год

В 2022 году, по данным Еврокомиссии, экономика Украины упала на 29%.

"Реальный ВВП в IIІ квартале 2023 года увеличился по сравнению с предыдущим кварталом на 0,7% (с учетом сезонного фактора), а по сравнению с IIІ кварталом 2022 года — на 9,3%", — говорится в сообщении на сайте украинского госстата.

Премьер Украины Денис Шмыгаль 12 октября заявил, что рост ВВП страны в этом году ожидается на уровне 3%. Международный валютный фонд 10 октября уточнил прогноз роста ВВП Украины до 2% на текущий год и сохранил ожидания роста в следующем году на уровне 3,2%.

Глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев ранее заявлял, что украинский госбюджет критически зависим от внешней помощи союзников, до конца года Киеву необходимо привлечь порядка 9,5 миллиарда долларов финансовой поддержки в виде грантов и льготных кредитов. Позже премьер-министр Шмыгаль заявил, что Украина рассчитывает получить финансовую помощь в размере более 30 миллиардов долларов от ЕС, США и МВФ, а также государств-союзников, чтобы перекрыть дефицит государственного бюджета страны.

В конце ноября Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов, информация о чем был опубликована на сайте Верховной рады Украины.