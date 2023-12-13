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Премьер-министр Мишустин примет участие в заседании коллегии Росреестра
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в среду примет участие в заседании коллегии Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, сообщила пресс-служба... ПРАЙМ, 13.12.2023
экономика, новости, россия, правительство, михаил мишустин, росреестр
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в среду примет участие в заседании коллегии Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, сообщила пресс-служба правительства РФ.
"13 декабря Михаил Мишустин примет участие в заседании коллегии Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии", — говорится в сообщении пресс-службы.
В мероприятии также примут участие вице-премьер Марат Хуснуллин и руководитель Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Олег Скуфинский.