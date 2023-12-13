МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в среду примет участие в заседании коллегии Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, сообщила пресс-служба правительства РФ. Мишустин предрек значительный рост товарооборота с дружественными странами

"13 декабря Михаил Мишустин примет участие в заседании коллегии Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии", — говорится в сообщении пресс-службы.

В мероприятии также примут участие вице-премьер Марат Хуснуллин и руководитель Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Олег Скуфинский.