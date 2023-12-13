МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию правительства России одобрила увеличение ставки ввозной таможенной пошлины для электронных сигарет многоразового использования с 0 до 5%, сообщила в среду пресс-служба Минэкономразвития. Таможенная подкомиссия поддержала запрет на вывоз твердой пшеницы

"Поддержано предложение Минфина России об увеличении ставки ввозной таможенной пошлины для электронных сигарет многоразового использования с 0 до 5%. Решение направлено на выравнивание ввозных пошлин на данную продукцию и на электронные устройства одноразового использования", — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что ранее с соответствующими рекомендациями выступила Счетная палата РФ.

"Предложение также в ближайшее время будет направлено для дальнейшей проработки в Евразийскую экономическую комиссию", — добавили в пресс-службе министерства.