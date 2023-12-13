2023-12-13T10:25:56+03:00
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2023-12-13T10:25:56+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20231213/842548381.html
Таможенная подкомиссия одобрила увеличение пошлины на электронные сигареты
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Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию правительства России одобрила увеличение ставки ввозной таможенной пошлины для электронных сигарет многоразового использования с 0... ПРАЙМ, 13.12.2023
финансы, экономика, новости, россия, таможенная подкомиссия, электронные сигареты
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию правительства России одобрила увеличение ставки ввозной таможенной пошлины для электронных сигарет многоразового использования с 0 до 5%, сообщила в среду пресс-служба Минэкономразвития.
"Поддержано предложение Минфина России об увеличении ставки ввозной таможенной пошлины для электронных сигарет многоразового использования с 0 до 5%. Решение направлено на выравнивание ввозных пошлин на данную продукцию и на электронные устройства одноразового использования", — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что ранее с соответствующими рекомендациями выступила Счетная палата РФ.
"Предложение также в ближайшее время будет направлено для дальнейшей проработки в Евразийскую экономическую комиссию", — добавили в пресс-службе министерства.