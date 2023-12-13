МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Объем перевозок по Северному морскому пути в 2023 году будет рекордным и достигнет 36,6 миллиона тонн, сообщил вице-премьер, полпред президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. "Росатом" спрогнозировал рекордный транзитный грузопоток через Севморпуть

Ранее генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев говорил, что грузопоток по СМП в 2023 году должен составить 36 миллионов тонн.

"В 2023 году будет рекордный объем перевозок. Мы сегодня считаем, что он будет 36,6 миллиона тонн. Это больше, чем планировалось. Мы постараемся с этими планами справиться", — сказал Трутнев в эфире телеканала "Россия 24".