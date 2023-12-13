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2023
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Трутнев спрогнозировал рекордный объем перевозок по Севморпути в 2023 году
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Объем перевозок по Северному морскому пути в 2023 году будет рекордным и достигнет 36,6 миллиона тонн, сообщил вице-премьер, полпред президента России на Дальнем Востоке Юрий... ПРАЙМ, 13.12.2023
транспорт, бизнес, экономика, новости, россия, севморпуть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Объем перевозок по Северному морскому пути в 2023 году будет рекордным и достигнет 36,6 миллиона тонн, сообщил вице-премьер, полпред президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.
Ранее генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев говорил, что грузопоток по СМП в 2023 году должен составить 36 миллионов тонн.
"В 2023 году будет рекордный объем перевозок. Мы сегодня считаем, что он будет 36,6 миллиона тонн. Это больше, чем планировалось. Мы постараемся с этими планами справиться", — сказал Трутнев в эфире телеканала "Россия 24".