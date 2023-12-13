МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон, вносящий изменения в Налоговый кодекс в целях повышения привлекательности специальных административных районов (САР) России для перевода бизнеса в российскую юрисдикцию. Иностранные компании активно переходят в русские офшоры

Документ направлен на совершенствование налогообложения международных холдинговых компаний (МХК), зарегистрированных в САР на островах Русский (Приморский край) и Октябрьский (Калининградская область). В частности, он расширяет возможности МХК по выбору формы осуществления инвестиций для применения пониженных ставок налога на прибыль.

Сейчас МХК в течение трех лет после начала применения пониженных ставок налога обязана инвестировать не менее 300 миллионов рублей в строительство или реконструкцию объектов социально-культурной, транспортной, энергетической, жилищно-коммунальной или инженерной инфраструктуры на территории региона, где расположен САР, в котором она зарегистрирована.

Закон разрешает осуществлять такие инвестиции также в машины (за исключением легковых автомобилей), оборудование, инструменты и инвентарь, предназначенные для использования на таких объектах. Операции по передаче в региональную или муниципальную собственность результатов работ и имущества, созданного МХК для соблюдения требований об осуществлении инвестиций, также освобождаются от НДС.

МХК будут вправе осуществлять и добровольные денежные пожертвования в целях строительства, реконструкции или перевооружения объектов. Причем их получателем может быть как сам субъект РФ, так и находящееся на его территории муниципальное образование или организация, учрежденная регионом для поддержки инвестпроектов в данной сфере. Кроме того, до 2028 года продлевается срок применения ранее предоставленной МХК возможности использовать офисные помещения за пределами САР — в Калининграде и Владивостоке.

В прошлом году российским компаниям было предоставлено регистрироваться в САР и получать статус МХК, позволяющий получать различные налоговые преференции. При этом власти субъекта РФ, из которого подобным образом "переезжает" компания, могут воспрепятствовать этому. Это возможно в случае, если доля поступлений по налогу на прибыль компании в бюджет этого региона превышает 1% хотя бы в одном из трех последних лет.

В документе есть норма, которая для Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя снижает этот показатель до 0,1%. В то же время компаниям с меньшими долями предоставляется право уведомить высший исполнительный орган региона о планируемом "переезде" не позднее чем за месяц до подачи заявления о приобретении статуса МХК.

Закон, который содержит и другие изменения, должен будет вступить в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых установлен иной срок.