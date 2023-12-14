МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Запас прочности у российской экономики достаточный, чтобы идти вперед, заявил президент старны Владимир Путин. Путин поставил перед собой цель укрепить суверенитет России

Глава государства 14 декабря проводит совмещенную большую пресс-конференцию и прямую линию.

Президент отметил, что запаса прочности отечественной экономики достаточно для того, чтобы уверенно себя чувствовать и идти вперед.

"И этот запас прочности, мы же тоже много раз об этом говорили, но повторю, обеспечен несколькими составляющими. Первая, и это самое главное, — это высокая консолидация российского общества", — пояснил Путин.

Ранее директор Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН Александр Широв заявлял РИА Новости, что Россия находится на пути активных экономических преобразований, ее экономика похожа на гонщика, который мчится на мотоцикле со скоростью в 200 километров в час.