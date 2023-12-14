2023-12-14T12:21:00+03:00
2023-12-14T13:33:39+03:00
2023-12-14T12:21:00+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20231214/842560394.html
Путин оценил запас прочности российской экономики
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Запас прочности у российской экономики достаточный, чтобы идти вперед, заявил президент старны Владимир Путин. Глава государства 14 декабря проводит совмещенную большую... ПРАЙМ, 14.12.2023
экономика, новости, россия, владимир путин, экономика рф
https://cdnn.1prime.ru/images/84254/37/842543765.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84254/37/842543765.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84254/37/842543764.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84254/37/842543764.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84254/37/842543752.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84254/37/842543752.jpg
https://1prime.ru/society/20231214/842561758.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Запас прочности у российской экономики достаточный, чтобы идти вперед, заявил президент старны Владимир Путин.
Глава государства 14 декабря проводит совмещенную большую пресс-конференцию и прямую линию.
Президент отметил, что запаса прочности отечественной экономики достаточно для того, чтобы уверенно себя чувствовать и идти вперед.
"И этот запас прочности, мы же тоже много раз об этом говорили, но повторю, обеспечен несколькими составляющими. Первая, и это самое главное, — это высокая консолидация российского общества", — пояснил Путин.
Ранее директор Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН Александр Широв заявлял РИА Новости, что Россия находится на пути активных экономических преобразований, ее экономика похожа на гонщика, который мчится на мотоцикле со скоростью в 200 километров в час.