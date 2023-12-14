2023-12-14T13:17:19+03:00
2023-12-14T13:17:19+03:00
2023-12-14T13:17:19+03:00
2023
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Путин оценил динамику восстановления экономики новых регионов
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Новые регионы уже заплатили в бюджет РФ 170 миллиардов рублей, их экономика восстанавливается, заявил, подводя итоги года, президент России Владимир Путин. "В этом году вот эти,... ПРАЙМ, 14.12.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Новые регионы уже заплатили в бюджет РФ 170 миллиардов рублей, их экономика восстанавливается, заявил, подводя итоги года, президент России Владимир Путин.
"В этом году вот эти, так называемые, новые регионы заплатили в федеральный бюджет 170 миллиардов рублей. Это о чем говорит? Это говорит о том, что экономика этих регионов восстанавливается и приходит в нормативное состояние, конечно, там ещё очень много нужно будет сделать, мы сделаем это", — сказал он.
Путин добавил, что в федеральном бюджете ежегодно предусмотрено свыше триллиона рублей на развитие этих регионов.
"Ежегодно в федеральном бюджете предусмотрено свыше триллиона рублей на развитие этих регионов и вхождение их постепенно в экономическую, в социальную жизнь России", — сообщил он.
Большая ежегодная пресс-конференция президента РФ в этом году совмещена с прямой линией.