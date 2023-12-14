МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Новые регионы уже заплатили в бюджет РФ 170 миллиардов рублей, их экономика восстанавливается, заявил, подводя итоги года, президент России Владимир Путин. Путин поставил перед собой цель укрепить суверенитет России

"В этом году вот эти, так называемые, новые регионы заплатили в федеральный бюджет 170 миллиардов рублей. Это о чем говорит? Это говорит о том, что экономика этих регионов восстанавливается и приходит в нормативное состояние, конечно, там ещё очень много нужно будет сделать, мы сделаем это", — сказал он.

Путин добавил, что в федеральном бюджете ежегодно предусмотрено свыше триллиона рублей на развитие этих регионов.

"Ежегодно в федеральном бюджете предусмотрено свыше триллиона рублей на развитие этих регионов и вхождение их постепенно в экономическую, в социальную жизнь России", — сообщил он.

Большая ежегодная пресс-конференция президента РФ в этом году совмещена с прямой линией.