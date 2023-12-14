МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Новые регионы уже заплатили в бюджет РФ 170 миллиардов рублей, их экономика восстанавливается, заявил, подводя итоги года, президент России Владимир Путин.

"Прямая линия" и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина

Путин поставил перед собой цель укрепить суверенитет России

"В этом году вот эти, так называемые, новые регионы заплатили в федеральный бюджет 170 миллиардов рублей. Это о чем говорит? Это говорит о том, что экономика этих регионов восстанавливается и приходит в нормативное состояние, конечно, там ещё очень много нужно будет сделать, мы сделаем это", — сказал он.

Путин добавил, что в федеральном бюджете ежегодно предусмотрено свыше триллиона рублей на развитие этих регионов.

"Ежегодно в федеральном бюджете предусмотрено свыше триллиона рублей на развитие этих регионов и вхождение их постепенно в экономическую, в социальную жизнь России", — сообщил он.

Большая ежегодная пресс-конференция президента РФ в этом году совмещена с прямой линией.