МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Рост ВВП РФ на 3,5% в 2023 году можно назвать впечатляющим, это означает, что экономика и бизнес страны обладают действительно высоким уровнем адаптивности, таким мнением поделился с РИА Новости управляющий стратегией ABTRUST инвестиционной компании "Риком-Траст" Алексей Бачеров. Путин оценил запас прочности российской экономики

Ранее в четверг президент России Владимир Путин, подводя итоги года, заявил, что рост ВВП РФ ожидается на уровне 3,5%, это хороший показатель, показывающий, что падение прошлого года отыгрывается. Глава государства также указал, что на среднесрочную перспективу гарантировано устойчивое развитие.

"Если прогноз подтвердится, то это означает что весь провал 2022 будет нивелирован, а по итогам двух сложных лет в истории России рост составит 1,3%, что эквивалентно темпам роста около 0,65% годовых. С учётом текущих беспрецедентных санкций и ограничений, которые не встречались в мировой истории до настоящего времени, результат нельзя назвать не впечатляющим", — считает эксперт.

Однако, по его словам, важно отметить, "не только текущие цифры, но и также, что прогноз на протяжении всего года постоянно пересматривался в сторону повышения".

"Это говорит прежде всего о том, что российская экономика и российский бизнес обладают действительно высоким уровнем адаптивности, а на шоки отвечает активной работой, и это не может не радовать", — считает Бачеров.

Официальный прогноз министерства экономического развития РФ предполагает рост экономики в текущем году на 2,8%, но власти уже неоднократно говорили, что фактический рост будет выше. На 2024 год министерство прогнозирует рост ВВП на уровне 2,3%.