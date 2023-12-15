МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Госдума приняла закон, продлевающий до 2025 года запрет на сделки со страховщиками и перестраховщиками из недружественных стран, а также ряд полномочий Центробанка РФ. Госдума разрешила переход долей в бизнесе в прямое владение иностранцев

Действующее законодательство запрещает российским страховщикам до конца текущего года заключать сделки со страховщиками, перестраховщиками и страховыми брокерами из недружественных государств и с подконтрольными им лицами, за исключением сделок, связанных с экспортом продовольствия и минеральных удобрений.

Закон продлевает этот запрет и на 2024 год. Одновременно сохраняются еще на год и полномочия совета директоров Банка России определять обязательства, не подлежащие передаче перестрахователем (страховщиком) в перестрахование Национальной перестраховочной компании. Также совет директоров ЦБ сможет и в следующем году определять перечни информации, которую банки и некредитные финорганизации вправе не раскрывать или не предоставлять, а сам Центробанк — не раскрывать на своем сайте.

До конца 2024 года продлевается и право совета директоров ЦБ устанавливать требования к деятельности кредитных и некредитных финансовых организаций, субъектов национальной платежной системы, профучастников финансового рынка. Исключение сделано для аудиторских компаний, которые оказывают услуги общественно значимым организациям. А особенности внесения Центробанком сведений в реестр аудиторских организаций на финрынке продлеваются до 1 июля 2026 года.

На 2024 год продлевается также право комитетов банковского и финансового надзора ЦБ ограничивать на срок до полугода операции и сделки кредитных и некредитных финансовых организаций, устанавливать нормативы по ограничению риска и вводить иные показатели.

На то же срок сохраняется и право уполномоченных банков продавать физлицам драгоценные металлы в слитках за иностранную валюту.

По действующему законодательству, Национальный финансовый совет Банка России может определить дополнительный перечень счетов и операций регулятора, подлежащих проверке Счетной палатой РФ. Причем счета и операции Центробанка из этого перечня не подлежат обязательному аудиту в ходе проверки его годовой финансовой отчетности за 2022 год. Новый закон распространяет эти нормы и на отчетность ЦБ за 2023-2024 годы.

Закон, содержащий и другие изменения, должен вступить в силу со дня официального опубликования, за исключением отдельных норм, которые начнут действовать через 30 дней после этого.