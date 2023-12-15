МОСКВА/ПЕКИН, 15 дек — ПРАЙМ. Треть товарооборота между Россией и Китаем, который уже превысил 200 миллиардов долларов, на сегодняшний день приходится на торговлю энергоресурсами, сообщило правительство РФ. Товарооборот России и Белоруссии в 2023 году может достичь рекорда

Вице-премьер РФ Александр Новак провел в Пекине 20-е заседание Российско-Китайской межправительственной комиссии по энергетическому сотрудничеству.

"Он подчеркнул беспрецедентный уровень роста товарооборота между Россией и Китаем: на сегодняшний день он уже превысил 200 миллиардов долларов. Треть этого объема пришлась на торговлю энергоресурсами", — говорится в сообщении на сайте правительства.

Россия традиционно занимает первое место по экспорту нефти в Китай. Также растут поставки трубопроводного газа по "Силе Сибири", ведется работа над новыми маршрутами его поставок как напрямую из России по "дальневосточному" маршруту, так и через Монголию. Как отметило правительство, реализация всех этих проектов позволит увеличить совокупный объем экспорта газа в Китай до 100 миллиардов кубометров.

Также расширяется сотрудничество по поставкам СПГ и угля в Китай, отметили в кабмине. "Реализация в данных сферах целого ряда двусторонних перспективных проектов позволит вывести российско-китайское взаимодействие на качественно новый уровень и привести к новым рекордным показателям", — добавляется в сообщении.

Особое внимание было уделено взаимодействию стран в атомной сфере, а также обсуждается укрепление партнерства в области электроэнергетики и кооперация в сфере ВИЭ.