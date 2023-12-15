МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Рост ВВП РФ в 2023 году сложится выше октябрьского прогноза и составит более 3%, говорится в пресс-релизе Банка России. Аналитик назвал рост ВВП России впечатляющим

"По оценке Банка России, рост ВВП в 2023 году сложится выше октябрьского прогноза и превысит 3%", — сказано в сообщении.

Экономическая активность в РФ растет существенно быстрее, чем Банк России ожидал в октябре, добавляет регулятор.

"Рост ВВП в третьем квартале и оперативные данные за четвертый квартал свидетельствуют о том, что увеличение экономической активности происходит существенно быстрее, чем Банк России ожидал в октябре. Это означает, что отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста во втором полугодии 2023 года оказалось более значительным", — говорится в сообщении.

Банк России в пятницу ожидаемо повысил ключевую ставку на 1 процентный пункт — до 16% годовых, что стало максимумом с апреля прошлого года.