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2023
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Рост ВВП России сложился выше прогноза, заявил ЦБ
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Рост ВВП РФ в 2023 году сложится выше октябрьского прогноза и составит более 3%, говорится в пресс-релизе Банка России. "По оценке Банка России, рост ВВП в 2023 году сложится выше... ПРАЙМ, 15.12.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Рост ВВП РФ в 2023 году сложится выше октябрьского прогноза и составит более 3%, говорится в пресс-релизе Банка России.
"По оценке Банка России, рост ВВП в 2023 году сложится выше октябрьского прогноза и превысит 3%", — сказано в сообщении.
Экономическая активность в РФ растет существенно быстрее, чем Банк России ожидал в октябре, добавляет регулятор.
"Рост ВВП в третьем квартале и оперативные данные за четвертый квартал свидетельствуют о том, что увеличение экономической активности происходит существенно быстрее, чем Банк России ожидал в октябре. Это означает, что отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста во втором полугодии 2023 года оказалось более значительным", — говорится в сообщении.
Банк России в пятницу ожидаемо повысил ключевую ставку на 1 процентный пункт — до 16% годовых, что стало максимумом с апреля прошлого года.