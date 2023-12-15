МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Импорт в России несколько снизился по сравнению с летними пиками, в том числе за счет эффектов ужесточения денежно-кредитной политики, сообщил Банк России. Стали известны крупнейшие импортеры российского топлива

Регулятор 15 декабря принял решение повысить ключевую ставку до 16 процентов годовых.

"Оперативные данные по внешней торговле указывают на то, что импорт несколько снизился по сравнению с пиковыми значениями летних месяцев, в том числе за счет эффектов произошедшего ужесточения денежно-кредитной политики", — сказано в сообщении.

В то же время снижение экспорта в последние месяцы было более выраженным из-за ухудшения конъюнктуры мировых рынков энергоносителей, указал ЦБ.

"В ближайшие кварталы спрос на импорт в рублевом выражении продолжит подстраиваться к уже принятым решениям по ключевой ставке", — отметил регулятор.

Ранее аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов заявлял, что Банк России повысит ставку на один процентный пункт. Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов отмечал, что показатель составит 16 процентов годовых, такого же мнения придерживался начальник управления информационно-аналитического контента "БКС Мир инвестиций" Василий Карпунин. Богдан Зварич, главный аналитик финансового супермаркета "Банки.ру" также прогнозировал рост ключевой процентной ставки ЦБ. В свою очередь, управляющий директор УК ПСБ Николай Рясков в беседе с "Газетой.Ru" допускал повышение ставки до 17 процентов годовых.