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https://1prime.ru/state_regulation/20231215/842580948.html
ЦБ не ожидает рецессии в экономике России, заявила Набиуллина
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Банк России не ожидает рецессии в экономике в следующем году, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу. "Мы не ожидаем рецессии в следующем году... ПРАЙМ, 15.12.2023
экономика, новости, россия, цб, рецессия, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Банк России не ожидает рецессии в экономике в следующем году, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.
"Мы не ожидаем рецессии в следующем году. Вы знаете, наш прогноз, хотя мы его будем в феврале уточнять, предполагает рост от 0,5% до 1,5%, поэтому очень важно своевременно принимать решения по охлаждению избыточного спроса и по снижению инфляции", — сказала она.
По прогнозу ЦБ, экономика России вырастет в текущем году на 2,2-2,7%, в 2024 — на 0,5-1,5%.