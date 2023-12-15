МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Банк России не ожидает рецессии в экономике в следующем году, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу. Рост ВВП России сложился выше прогноза, заявил ЦБ

"Мы не ожидаем рецессии в следующем году. Вы знаете, наш прогноз, хотя мы его будем в феврале уточнять, предполагает рост от 0,5% до 1,5%, поэтому очень важно своевременно принимать решения по охлаждению избыточного спроса и по снижению инфляции", — сказала она.

По прогнозу ЦБ, экономика России вырастет в текущем году на 2,2-2,7%, в 2024 — на 0,5-1,5%.