МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Среднемесячная прибыль компаний РФ в этом году составляет более 3 триллионов рублей, что больше прогноза по банкам за весь год, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин на пресс-конференции. ЕК оценил налоговую прибыль от российских активов, пишет СМИ

"Для понимания масштаба цифр — на слуху цифра 3 триллиона рублей прибыли банковского сектора в этом году. В этом году среднемесячная прибыль нефинансового сектора больше 3 триллионов (рублей — прим. ред.). То есть нефинансовый сектор каждый месяц зарабатывает больше, чем банковский сектор заработает за весь год", — сказал он.

Накануне президент РФ Владимир Путин сообщил, что прибыль российских предприятий вырастет по итогам 2023 года на 24%, российский банковский сектор заработает свыше 3 триллионов рублей.