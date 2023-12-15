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2023
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Среднемесячная прибыль компаний в этом году выше прогноза, заявил Заботкин
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Среднемесячная прибыль компаний РФ в этом году составляет более 3 триллионов рублей, что больше прогноза по банкам за весь год, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин на... ПРАЙМ, 15.12.2023
макроэкономика, бизнес, экономика, новости, россия, прибыль компаний, центробанк
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Среднемесячная прибыль компаний РФ в этом году составляет более 3 триллионов рублей, что больше прогноза по банкам за весь год, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин на пресс-конференции.
"Для понимания масштаба цифр — на слуху цифра 3 триллиона рублей прибыли банковского сектора в этом году. В этом году среднемесячная прибыль нефинансового сектора больше 3 триллионов (рублей — прим. ред.). То есть нефинансовый сектор каждый месяц зарабатывает больше, чем банковский сектор заработает за весь год", — сказал он.
Накануне президент РФ Владимир Путин сообщил, что прибыль российских предприятий вырастет по итогам 2023 года на 24%, российский банковский сектор заработает свыше 3 триллионов рублей.