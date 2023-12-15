МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Разрыв между наблюдаемой и статистически замеряемой инфляцией в России связан с непропорциональным, но понятным вниманием людей к росту цен на те товары, которые дорожают быстрее, заявил на пресс-конференции в пятницу зампред ЦБ Алексей Заботкин. Набиуллина назвала главные задачи ЦБ на следующий год

"Причины расхождения в инфляции Росстата от ощущаемой населением инфляции связаны с тем, как люди думают про рост цен. В большей степени придается значение тем товарам, цены на которые изменились сильнее", — отметил зампред ЦБ Алексей Заботкин.

При более высокой инфляции таких товаров становится больше и, соответственно, разрыв между наблюдаемой и статистически замеряемой инфляцией возрастает, сказал он. "Наилучший способ обеспечить, чтобы наблюдаемая инфляция приблизилась к статистический замеряемой – это иметь низкую инфляцию", — добавил Заботкин.

"Для нас очень важно, чтобы инфляционные ожидания были ближе к нашей цели по инфляции (поддержание вблизи 4% — ред.). Это называется "заякореванием" инфляционных ожиданий", — добавила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Если инфляционные ожидания "заякорены", то при отклонении инфляции от цели, как сейчас, могут быть нужны "меньшие решения" относительно изменения ключевой ставки, нежели когда инфляционные ожидания высокие, добавила она.

ЦБ в октябре повысил прогноз инфляции по итогам текущего года до 7–7,5% с прежде ожидаемых 6–7%. И Набиуллина на пресс-конференции ранее в пятницу сообщила, что ЦБ ждет инфляцию в уходящем году ближе к верхней границе этого диапазона.