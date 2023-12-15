МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Основа для торгово-экономического сотрудничества России со странами Азии в 2023 году окончательно сформировалась, но, чтобы развивать их, деловым людям в наступающем году надо не только решить проблемы логистики, взаимных расчетов, но главное — сделать все возможное, чтобы больше узнавать друг о друге, заявил РИА Новости председатель Российско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич. Генконсул России отметил важность ЭКСПО "Китай – Северо-Восточная Азия"

"Главный плюс поворота России на Восток в 2023 году вижу в том, что подавляющая часть наших азиатских партнеров оказалась невосприимчива к внешнему давлению Запада (а оно было очень существенным), так что наши связи уже прошли проверку временем и обстоятельствами", — сказал он на полях ежегодного приёма РАСПП, посвященного российско-азиатскому деловому сотрудничеству.

С теми странами, заметил собеседник агентства, "кто пожелал сохранить и развивать сотрудничество с Россией, оно развивалось, те, кто взяли курс на сворачивание связей (Япония, Южная Корея, отчасти Сингапур) – взаимодействие достигло низшей точки".

"Таким образом, окончательно сформировалась основа для взаимопонимания и взаимоуважения между Россией и дружественными государствами Азии, на которой теперь можно смело развивать наши с ними торгово-экономические связи дальше", — добавил глава РАСПП.

Однако на этом пути, по его словам, еще есть преграды. "Из минусов отмечу проблемы логистики, что вполне закономерно при столь диаметральном географическом развороте экономики такого масштаба, как у России, с Запада на Восток", — заметил он.

Остаются, по его словам, "проблемы и с механизмами платежей, особенно со странами Юго-Восточной Азии". "Ну а главная проблема – бизнесмены России и Азии пока еще не слишком знают друг друга и взаимные потенциал. Все это, конечно, решается деловыми мероприятиями, бизнес-миссиями, поддержкой государства", —заключил Манкевич.