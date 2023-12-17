МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Киевский режим окончательно утратил надежду не только на победу, но и на оборону, заявил экс-премьер-министр Украины Николай Азаров. Эксперт назвал сумму макрофинансовой помощи, которую ЕС направит Украине

"Киевский режим окончательно потерял надежду не только на победу, но даже на успешную оборону. Похоже, что выделенные МВФ и Нидерландами средства будут успешно разворовываться, а строительство оборонительных сооружений будет финансироваться по остаточному принципу", — написал он в социальной сети Facebook*.

По его словам, тот "мизер", который выделят из госбюджета на оборону, "будет раздербанен между собой закупщиками материалов на местах", при этом Владимир Зеленский считает, что главным рубежом станут города, где технике будет тяжелее действовать, и именно пехота станет основным стратегическим оружием.

"Для этих целей и мобилизуют столько мужчин. Жителям городов, которым предстоит стать "фортецями", не останется ничего другого, кроме как участвовать в боях, которые будут идти в их населенных пунктах. Украинский генштаб решил пересмотреть военную стратегию и пока отложить попытки отвоевать новые территории… Другими словами, это контролируемое отступление с боем", — заключил Азаров.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия. По словам российского лидера, если Киев хочет начать диалог, ему нужно отменить декрет о запрете переговоров.

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