ЖЕНЕВА, 17 дек — ПРАЙМ. На регулярных обсуждениях ООН и России реализации действующего до 2025 года меморандума об экспорте сельхозпродукции из РФ конкретных результатов достигнуто не было, сообщил российским журналистам в Женеве замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. В МИД прокомментировали информацию о замещении "зерновой сделки"

"Мы за то, чтобы такие контакты шли. Мы наметили, что будет их продолжение в Москве, это делается регулярно, но нам нужна и отдача. Это очень важный вопрос, мы об этом говорили при оценке того, как работали стамбульские договоренности. Мы говорили, что мы не можем быть удовлетворены реализацией меморандума Россия-ООН, потому что конкретных результатов не получается, а получаются все те же трудности, с которыми мы сталкиваемся, несмотря на заявления, что якобы сельхозэкспорт и экспорт удобрений из России под санкции не попадает", — сказал он.

По словам дипломата, Москва ценит усилия предпринимаемые генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем, но "нужны именно конкретные результаты".

"А именно, чтобы эти незаконные санкции (Запада против РФ – ред.) ни в коей мере не затрагивали вопросы продовольственной безопасности. Эти вопросы влияют на общее состояние дел на мировом рынке продовольствия и удобрений. И ещё раз подчеркну, сегодня стало очевидно, что без России, без её производства сельхозпродукции и удобрений стабилизацию на мировом продовольственном рынке обеспечить невозможно", — пояснил Вершинин. Источник рассказал о перспективах возобновления зерновой сделки

Он уточнил, что подключение Россельхозбанка к платежной системе SWIFT и получения сельхозпроизводителями и производителями удобрений из РФ возможности работать по финансовому обеспечению своих сделок тоже является важнейшим направлением.

"Мы ради этого и работаем. Пока у нас нет возможности сказать, что всё это сделано. Мы люди достаточно терпеливые, мы работаем в этих целях, но мы не можем необъективно смотреть на то реальное положение вещей, которое существует сегодня", — заключил дипломат.

Черноморская инициатива, или зерновая сделка, была подписана 22 июля 2022 года представителями России, Турции, Украины и ООН и предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех украинских портов.

Она являлась частью пакетной договоренности, вторая часть — это меморандум Россия – ООН, который предусматривал разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти — Одесса".

Эта часть договоренности, как заявляли в РФ, не выполнялась, в связи с чем действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля 2023 года после того, как РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Тем не менее, в Москве заявляли, что она заработает, как только будут выполнены российские требования.